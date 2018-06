Palazzo in fiamme a Spinaceto, inquilini intrappolati

Due persone sono state trasportate all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per un incendio avvenuto in una palazzina in viale Caduti per la Resistenza, a Spinaceto, quartiere alla periferia Sud della Capitale.

I vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenuti dalle cinque e mezzo del pomeriggio circa per domare le fiamme di materiale combustibile (legno e materiale vario) sotto a un palazzo di cinque piani. Durante la fase di spegnimento, a scopo precauzionale, sono state fatte evacuare due scale dello stabile per la presenza di fumo denso e nero.