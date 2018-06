Arte, cibo e territorio: così "In_NovaMusEUm" valorizza i musei periferici

Domani, venerdì 8 giugno 2018 alle ore 9.30 presso il Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo alle Terme (Largo di Villa Peretti, 2 – Roma), avrà luogo il workshop di presentazione dei risultati del progetto di cooperazione culturale europea In_NovaMusEUm. Museums come back to the local community through "Art & Food" che il Centro Europeo per il Turismo e la Cultura ha ideato e realizzato insieme a musei, università ed istituzioni culturali di Grecia, Portogallo, Svezia e Albania.

Il progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma di fondi diretti Europa Creativa e condiviso dalla Regione Lazio - Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili, ha costruito una rete di musei europei periferici, lontani dai centri urbani e dai grossi flussi turistici, che hanno lavorato insieme alla comunità locale e a giovani artisti sul tema “Arte e Cibo”. Un modo per valorizzare il patrimonio culturale e per renderlo più vicino al pubblico giovane attraverso il digitale.

Il workshop è stato acclamato dalla Commissione Europea – Direzione Generale Istruzione e Cultura, che ha prorogato di tre mesi la conclusione del progetto per permetterne la realizzazione nell’ambito di In_NovaMusEUm e ha assegnato all’evento il marchio Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 quale riconoscimento per i risultati culturali e mediatici che il progetto ha raggiunto.

Durante il workshop saranno condivise le attività, i documenti e gli strumenti creati dai cinque partner europei per attirare il pubblico, soprattutto i giovani, nei musei periferici europei attraverso iniziative sui temi arte, cibo, territorio. Temi che sono anche alla base dell’iniziativa Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 e del programma 2018 Anno del Cibo Italiano, promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Turismo insieme al Ministero dell’Agricoltura, che saranno illustrati nel corso dell’incontro.