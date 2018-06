Danneggiate 8 fontanelle appena restaurate

Erano state ripristinate appena 15 giorni fa. Ma qualche vandalo ha deciso di distruggerle di nuovo. Otto fontanelle, appena ripristinate, sono state infatti danneggiate in Villa Doria Pamphilj: rotti i pulsanti dei rubinetti, staccato e distrutto un abbeveratoio in marmo. I lavori di ripristino, effettuati da una ditta che stava intervenendo all’interno del parco per conto di Acea Ato 2, erano terminati solo due settimane fa. A denunciare l’accaduto è il tavolo di coordinamento del parco di Villa Doria Pamphilj, presieduto da Marco Andrea Doria. Il tavolo, istituito lo scorso febbraio, ha il compito di riunire le diverse esperienze e professionalità, interne ed esterne all’Amministrazione capitolina, competenti nel controllo, nella gestione e nella manutenzione dell’intera area. Sull’episodio è stata presentata una denuncia in Procura dal gruppo XII della Polizia locale di Roma Capitale.