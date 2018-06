Diego Dalla Palma presenta il suo libro Non ho paura di morire

Diego Dalla Palma, uno dei più grandi esperti di bellezza e di stile mondiali, presenta mercoledì 6 giugno, a LAFELTRINELLI in Galleria Alberto Sordi di Roma (Piazza Colonna 31/35 - ore 18.00 - ingresso libero) il suo ultimo romanzo “Non ho paura di morire" (scritto insieme a Alessandro Zaltron ed edito da Salani). Un romanzo quasi epistolare, un viaggio fatto di musica e vento lungo la linea sottile che separa la vita dalla morte, il grigio della sopravvivenza dai colori della passione, la vile apparenza dalle mille verità dell'anima. Valerio, attore di teatro di grande successo, è malato di vita. Alle soglie della vecchiaia, si interroga sul suo destino e sul vero senso di un’antica profezia, chiamando in causa il giovane amico Massimo.

A introdurre l'incontro aperto al pubblico sarà l'attrice Anna Mazzamauro.

Attualmente, Diego Dalla Palma è impegnato anche nel web con il rilancio del suo blog DIEGOXTE.COM: uno spazio didattico, diviso in sezioni con i suggerimenti indispensabili capelli/trucco/accessori/abbigliamento sempre perfetto, tagliati su misura sulle nostre caratteristiche fisiche (per esempio: capelli lunghi/corti, a chi stanno bene? Come indossare al meglio la gonna e quali tipi di gonna sono più adatti al mio fisico? Quali collane indossare che esaltino il nostro look?)

In tv, invece, lo ritroviamo con il suo nuovo programma “Questo è Stile”, il racconto del cambiamento nel trucco, nei capelli e nell’abbigliamento di una protagonista femminile).