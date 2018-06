Roma, ladro entra dal buco e non riesce più a uscire come un topo in trappola

Rom fa un buco in un negozio, entra ma non riesce più a uscire. Una volta tanto ladro come un topo in trappola. E' successo a Roma ieri notte. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 16enne, domiciliato nel campo nomadi di via Tommaso Smith, con le accuse di tentato furto aggravato e ricettazione.

Ieri notte, transitando su via Tiburtina, i Carabinieri hanno notato un giovane scendere frettolosamente da un’auto ferma e allontanarsi in una via adiacente e, intervenuti per una verifica hanno notato un foro sulla vetrina di un negozio nelle vicinanze.

All’interno del negozio hanno subito avvistato la sagoma di una persona che stava armeggiando vicino la cassa. Il ladro, con i Carabinieri fuori, non ha potuto far altro che rimanere all’interno del negozio arrendendosi. I militari hanno atteso il proprietario per aprire regolarmente la porta a vetri e catturare il ladro in trappola.

A bordo del veicolo utilizzato dal malvivente, risultato poi denunciato rubato il 12 maggio scorso, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso.

Il 16enne è stato portato presso il Centro di Giustizia Minorile di via Virginia Agnelli, mentre le indagini dei Carabinieri proseguono per verificare la presenza di eventuali complici.