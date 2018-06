Fascetta di plastica stretta intorno al collo: grave bimba di tre anni

Una bimba di tre anni, di origine egiziana, è stata soccorsa ieri sera dai medici del 118 in un appartamento nel quartiere San Giovanni a Roma. La piccola non riusciva a respirare e aveva una fascetta stretta intorno al collo, con la quale probabilmente stava giocando. Trasportata d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni, la bambina, figlia di una coppia egiziana, è stata trasferita al Bambino Gesù dove si trova in rianimazione. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato San Giovanni e della Squadra Mobile.

"La bambina di 3 anni giunta nella tarda serata di ieri, venerdì 1 giugno, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è attualmente ricoverata in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva del Dipartimento di Emergenza e Accettazione". Così in un bollettino medico, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, riferisce sulle condizioni della piccola, soccorsa ieri sera intorno alle 21 dal personale sanitario con una fascetta usata dagli elettricisti intorno al collo. "La paziente - si legge ancora nel bollettino - era stata trasferita dall'Ospedale San Giovanni, già sedata e ventilata, per lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia. La Tac eseguita nella notte ha escluso gravi segni di sofferenza cerebrale, evidenziando un danno limitato a livello polmonare. La bambina è mantenuta in stato di sedazione e ventilazione meccanica. La prognosi rimane al momento riservata".