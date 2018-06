Ieri pomeriggio, intorno alle 18, una lite tra due ragazzi in piazza dei Giureconsulti, per poco non è finita in tragedia. A pochi passi dalla metro Cornelia, i due conoscenti, entrambi nati a Roma ma di origine straniera, si sono picchiati: quello di colore ha sferrato due pugni al volto a quello peruviano che, per vendicarsi, ha acquistato in un negozio vicino un coltello per tagliare il pane.

Tornato fuori, i due hanno ripreso a discutere e il giovane di origine peruviana ha usato la lama per colpire più volte al volto, all’addome e alle braccia il ragazzo di colore. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e due ambulanze che hanno portato la vittima al Gemelli, con prognosi di 90 giorni ma non in pericolo di vita, e il peruviano al San Carlo da Nancy per la frattura del setto nasale.

Non hanno voluto collaborare con gli investigatori, ma il magistrato ha disposto stamattina l’arresto del peruviano per tentato omicidio aggravato dai futili motivi: medicato in ospedale, è stato portato a Regina Coeli.