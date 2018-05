"Picchiati con bottiglie e caschi fuori dal pub", la denuncia choc su Facebook

Un’aggressione vile, a colpi di bottiglie rotte, cintate e caschi usati come pietre. E’ quella subita da un gruppo di sette ragazzi appena usciti la notte tra mercoledì e giovedì dal pub birreria “Arcadia” di via Eurialo, in zona Appia, dove avevano appena festeggiato il diciannovesimo compleanno di uno di loro.

Una volta in strada, al momento di salutarsi, quindici ragazzi - probabilmente loro coetanei - li avrebbero sorpresi alle spalle massacrandoli di botte. “Senza un apparente motivo”, come ha scritto ieri pomeriggio sulla pagina Facebook del quartiere la mamma di una delle vittime illesa al pestaggio. “Non si è trattato di lite o rissa - ha precisato la donna -, ma di un attacco premeditato alle spalle durato cinque minuti, un raid”.

I responsabili si sono dileguati prima dell’arrivo della polizia, intervenuta quaranta minuti dopo come ha aggiunto la stessa mamma preoccupata e tuttavia decisa a mettere in guardia le famiglie e “a vigilare sui figli di tutte le età”. Ai carabinieri e alla Questura non risultavano segnalazioni di rissa, fino a ieri sera, ma non è esclusa la possibilità che i genitori dei ragazzi feriti possano denunciare il fatto in un secondo momento.