Roma, una nuova voragine a Centocelle e la betoniera finisce in buca

Nuova voragine a Centocelle e la betoniera finisce in buca. Roba da ridere se non ci fosse da piangere. In via dei Gerani oggi pomeriggio l'incidente tragicomico ha coinvolto anche il mezzo che doveva tappare una maxi buca. E invece la betoniera si è inclinata pericolosamente nella nuova voragine apertasi durante i lavori per il rifacimento del manto stradale. Sul posto sono intervenuti prontamente due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma col supporto di un autogru. Non ci sono al momento rallentamenti per la viabilità.