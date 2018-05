La tragedia di Otello invade il castello di Santa Severa

Il 2 e il 3 Giugno 2018, con due spettacoli alle 19 e alle 20.30 all’interno del Castello di Santa Severa la Compagnia Controtempo Theatre, fondata e diretta da Venanzio Amoroso, Danilo Franti e Lilith Petillo, guiderà scena dopo scena gli spettatori nelle incantevoli atmosfere dei luoghi del borgo facendo così rivivere le tragiche vicende di Iago, Otello e Desdemona e di tutti gli altri personaggi archetipici del celebre dramma "Otello" di Shakespeare con la regia di Lilith Petillo e Pasquale Candela. L’evento è organizzato in collaborazione con Regione Lazio, LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture. Tra combattimenti, disperazione e momenti di passione, il dramma del Moro rivivrà in una versione completamente innovativa e coinvolgente. Lo spettacolo, infatti, sarà "itinerante": in questo senso il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla rappresentazione immergendosi nella bellezza dei diversi ambienti della location e sentendosi parte integrante dell’opera.

Il cast è formato da giovani attori professionisti. Otello, alle prese con la sua irrefrenabile gelosia, sarà Dario Carbone. Iago, probabilmente uno dei personaggi più complessi degli scritti shakespeariani, astuto, malvagio e inverosimilmente folle, sarà interpretato da Venanzio Amoroso. A vestire i panni della bella e giovane Desdemona, invece, sarà l’attrice Paola Fiore Burgos. Cassio, fedele luogotenente del Moro, sarà Danilo Franti. Roderigo, follemente innamorato di Desdemona sarà interpretato invece da Marco Guglielmi; nel ruolo di Emilia, moglie di Iago, troveremo Lilith Petillo, mentre Montano, amico di Otello, sarà Massimiliano Cutrera.