Scuola, nel Lazio ritorno in classe il 17 settembre

Approvato il calendario scolastico 2018/2019 del Lazio. Le scuole del Lazio inizieranno lunedì 17 settembre 2018 per chiudere l'8 giugno 2019. Un totale di 206 giorni di scuola, con chiusure previste dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 per le vacanze di Natale e dal 18 aprile al 23 aprile 2019 per quelle pasquali. Per le scuole dell'infanzia il termine dell'anno è fissato al 29 giugno 2019. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Inoltre sono previste chiusure, oltre alle domeniche, per le festività nazionali: 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, 21 aprile - Pasqua, 22 aprile, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, Festa della Liberazione, 1 maggio, Festa del Lavoro, 2 giugno, Festa della Repubblica, Festa del Santo Patrono. Le singole scuole, per casi particolari, potranno effettuare adattamenti al calendario che deve essere obbligatoriamente comunicato alla Regione Lazio. "Confermiamo il calendario pluriennale, come strumento che si e' dimostrato utile alla programmazione e all'organizzazione di cui le scuole e le famiglie hanno esigenza - ha dichiarato Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio con delega alla Scuola che ha aggiunto - a breve porteremo in Consiglio regionale le Linee Guida sul dimensionamento scolastico. Come sempre, un percorso che condurrà all'apertura di nuovi indirizzi e nuovi percorsi formativi per il prossimo anno scolastico. Inoltre confermiamo importanti investimenti di risorse per potenziare l'offerta formativa, per finanziare una nuova edizione del Progetto FuoriClasse, per l'ampliamento del kit scuola 3D, per il miglioramento strumentale dei laboratori didattici e per i Viaggi della Memoria ad Auschwitz-Birkenau".