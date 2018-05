Albano, incendio in un appartamento. Due donne morte

Due donne morte e un rogo in uno stabile ad Albano Laziale scoppiato in un palazzo di quattro piani in via Danimarca 6. Il terribile incendio è scoppiato stasera alle 20. Ma le due vittime, una donna adulta e una donna molto più giovane, non sarebbero morte per l'incendio. Una sarebbe morta cadendo dal fabbricato, per l'altra invece si ipotizza morte violenta. Le fiamme si sono sviluppate all'ultimo piano della palazzina. Sul posto sono immediatamente intervenute almeno tre squadre del comando dei vigili del fuoco di Roma, alcune con sede Castelli romani.