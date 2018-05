"C'è una bomba nella banca", allarme a San Pietro

Una telefonata anonima, effettuata da una voce femminile al 112, ha fatto scattare l'allarme bomba in una banca a Roma tra via della Concilazione e via SanPio X a pochi passi dal Vaticano. Sul posto si sono immediatamente recate diverse pattuglie del comando provinciale dei Carabinieri di Roma. La filiale è stata evacuata e la zona circostante delimitata in attesa dell'arrivo delle unità cinofile e degli artificieri.