Schianto con un autocarro, motociclista muore sulla Tuscolana. Traffico in tilt

Incidente mortale questa mattina sulla Tuscolana. Nello schianto tra un autocarro e uno scooter Tmax ha perso la vita il motociclista, un romano di 40 anni. Sul posto la polizia Municipale ma ancora non è chiara la dinamica dell'incidente avvenuto alle 8.50 all'altezza del civico 1219.

Forti ripercussioni sul traffico hanno caratterizzato tutta la mattinata per la chiusura di via Tuscolana altezza via Biagio Petrocelli. Il tratto è stato riaperto intorno alle 14 e la situazione, anche del trasporto pubblico, sta tornando alla normalità