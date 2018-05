Litiga con un uomo nell'ufficio anagrafe e gli stacca l'orecchio a morsi. Arrestato

Violenta lite questa mattina in un ufficio anagrafe di via San Romano, sulla Tiburtina. La discussione, nata tra una donna e un uomo che si trovavano in fila, è degenerata quando il marito, intervenuto per difendere la moglie, ha morso un orecchio all’uomo staccandogli il lobo. Subito dopo, secondo le testimonianze raccolte dalla polizia intervenuta grazie alla segnalazione di alcune persone che avevano assistito alla lite, i due coniugi si sono allontanati a bordo di una Smart blu e sono fuggiti. L'uomo, però, è stato poi rintracciato e arrestato dalla polizia. La vittima è stata trasportata all’ospedale Sandro Pertini e il lobo è stato recuperato dal personale del 118. Il ferito è stato seguito dagli agenti per essere interrogato su quanto è accaduto.