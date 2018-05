Incendio in un appartamento a Prati. Evacuato il palazzo

Dalle 20.10 squadre del Comando di Roma stanno intervenendo in Via Ennio Quirino Visconti n° 8, a Prati, per un incendio in un appartamento al quinto piano di un palazzo di sei. Sul posto due squadre, un'autoscala, un'autobotte, il Carro Autoprotettori e il Capo Turno Provinciale. I pompieri, arrivati sul posto, provvedevano a entrare nell'appartamento e spegnere l'incendio nella stanza, evitando il propagarsi delle fiamme in altri locali. Durante la fase di spegnimento a scopo precauzionale è stato fatto evacuare lo stabile. Non ci sono persone ferite o intossicati.