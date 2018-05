Sette e mezzo. E sto: al banco del gioco d’azzardo il Lazio perde ogni anno una spesa di oltre 7 miliardi e mezzo di euro. Ha scavalcato anche la Regione del gioco per antonomasia, la Campania, ed è ormai seconda solo alla Lombardia, maglia nera d’Italia con oltre 14 miliardi. Ma, nonostante una «raccolta di giochi di 7miliardi e 611 milioni di euro (dal totale manca il gioco online che non è identificabile territorialmente)», nel Lazio il bilancio della legge contro il gioco d’azzardo patologico, 5 anni dopo la sua approvazione, appare come una scommessa perduta. «Tale legge non è mai stata applicata», accusano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in un’interrogazione presentata alla Pisana...

