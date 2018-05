Rifiuti, rom, abusivi e ora pure alberi killer: Roma sprofonda

Non bastava il fuoco a distruggere gli autobus di Roma. Adesso ad aggravare la già difficile situazione del parco mezzi dell'azienda dei trasporti ci si sono messi pure gli alberi.

Ma non basta. Gli stessi autisti ormai finiscono in ospedale non solo per le botte che ricevono da folli, ubriachi o drogati, ma anche a causa dei rami che sfondano il parabrezza dell' autobus. Insomma, oltre alla grave situazione economica in cui versa la municipalizzata (1,6 miliardi di passivo aziendale) sembra che ci si sia messa anche la luca nera a dare il colpo di grazia ai mezzi della Capitale.

L'ultimo episodio, infatti, risale a due sere fa, quando un platano di 12 metri è caduto alle 3 di notte su un autobus di linea ferendo lievemente l' autista. È accaduto in viale delle Milizie, nel quartiere Prati. Nella caduta l'albero ha infranto il vetro anteriore del bus Atac della linea N1 e qualche scheggia ha ferito il conducente agli occhi...

