Castel Porziano, arrivano i bagnini

Al via la gara per aggiudicarsi dieci posti da bagnino comunale. Il bando è stato pubblicato dal Municipio X (Ostia) per l’affidamento dei servizi di salvataggio sulle spiagge di Castel Porziano. L’appalto è diviso in due lotti con cinque postazioni ciascuno. Ogni concorrente potrà partecipare a un solo lotto pena esclusione dalla gara. Le postazioni di salvataggio passeranno così dalle 2 descritte nell’ordinanza della stagione balneare 2018 a 12. Il servizio sarà attivo dal 16 giugno al 31 agosto tutti i giorni feriali e festivi dalle 9 alle 19 e dal 1 al 30 settembre nei week end e giorni festivi dalle 9 alle 19. "L’importo complessivo dell’appalto (iva esclusa) - si legge sul sito del Campidoglio - è di complessivi euro 81.557,38 per 5 postazioni di salvataggio per il lotto 1 e di complessivi euro 81.557,38 (iva esclusa) per 5 postazioni di salvataggio per il lotto 2". Le offerte dovranno essere trasmesse a Roma Capitale Municipio X Ufficio Demanio Marittimo Via del Martin Pescatore, 66 00124 entro le 12 del 29 maggio.