Un platano di 20 metri d'altezza è crollato su un autobus dell'Atac in servizio a viale delle Milizie, in Parti. Per l'impatto i finestrini sono andati in frantumi e l'autista è finito in ospedale.

Tutto è accaduto questa notte, intorno alle tre, in viale delle Milizie all'altezza del civico 20. È intervenuta una squadra del comando dei vigili del fuoco di Roma che ha tagliato l'albero e liberato il mezzo. Nella caduta, le fronde platano, di circa 20 metri, "hanno infranto un finestrino posteriore dell'autobus" e "a scopo precauzionale l'autista dell'autobus è stato trasportato dal personale del 118, all'ospedale oftalmico".

Si tratta solo dell'ultimo caso di caduta di alberi e rami. Ieri un episodio simile in viale dell'Università, pochi giorni fa un enorme pino era piombato sul cancello di una scuola, il Ruiz di viale Africa, e un grosso ramo era caduto nei giardini a piazza delle Finanze, nei pressi della stazione Termini.