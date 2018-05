In tantissimi hanno voluto esserci oggi alla parrocchia di Nostra Signora di Coromoto in viale dei Colli Portuensi per i funerali di Elena Aubry, la 26enne di Monteverde morta sull'Ostiense il 6 maggio. Era a bordo della sua moto Suzuki quando, all'altezza del Cineland di Ostia, ha perso aderenza e si è schiantata su un guardrail. Fatali, probabilmente, le pessime condizioni dell'asfalto. Sull'incidente infatti si è acceso il faro della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. A stabilire le cause dell'incidente su un tratto già segnalato numerose volte ai vigili del X Gruppo sarà una perizia tecnica.

A dare l'ultimo saluto a Elena anche i motociclisti del gruppo facebook HP Bikers Team, invitati dalla madre della giovane, oltre a una folla di amici e conoscenti (video di Francesco Benvenuti).