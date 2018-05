Scontro tra auto e bus, 3 feriti. Caccia al pirata

Lo scontro è stato talmente violento che tre passeggeri di un autobus della linea 46 di Atac sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale in codice rosso. L'incidente stradale è avvenuto oggi alle 16.15 su lungotevere dei Sangallo, all’altezza di via dei Bresciani. Ad avere la peggio non la vettura, ma i passeggeri del mezzo pubblico. Il conducente della macchina, subito dopo lo scontro, si è dato alla fuga. Ora è caccia al pirata della strada. Un uomo è stato trasportato al Santo Spirito e una donna al Fatebenefratelli dove è stata trasportata anche un’altra passeggera in codice verde. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Alcuni testimoni hanno riferito alla Polizia locale di Roma Capitale I gruppo Trevi intervenuta sul posto che l’automobilista dopo lo scontro è scappato percorrendo contro mano una strada limitrofa.