Auto in fiamme sul Gra, salvo il conducente

Traffico in tilt sul Gra per un'auto in fiamme. Alle 12.50 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma è intervenuta al chilometro 57 del raccordo, all'altezza della via del Mare corsia interna, per incendio di un'Opel Astra. I vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto l'autovettura.

Fortunatamente il conducente è riuscito a lasciare la vettura prima che le fiamme divampassero e non risultano persone ferite o intossicate. La corsia è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutto il tempo dell'intervento.