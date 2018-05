Antonio Casamonica nega l'aggressione: "Ho difeso la donna"

"Antonio Casamonica ha risposto in maniera molto chiara e dettagliata chiarendo una situazione che secondo me risulta con assoluta evidenza già dalla visione del video. Si vede chiaramente che lui interviene in maniera evidente e molto energica in difesa della signora aggredita, quindi mi rimane molto difficile comprendere come possa esserci un'ordinanza di questo genere". Lo ha detto l'avvocato Pietro Vincentini, difensore di Antonio Casamonica, lasciando il carcere di Regina Coeli dopo l'interrogatorio di garanzia al suo assistito.