Un altro autobus va a fuoco a Roma: caos e paura a Piazza Venezia

Un altro autobus a fuoco nel centro di Roma. A due giorni dall'incendio del mezzo della linea 63 in via del Tritone i vigili del fuoco sono intervenuti a piazza Venezia, dove è scoppiato un principio di incendio a bordo di un altro bus dell'Atac, linea 46. Nessun ferito tra i passeggeri ma attimi di paura e traffico in tilt.