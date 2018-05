A Roma i bus più scassati d’Europa

Il parco mezzi in dotazione ad Atac ha un’età media di 12,6 anni. Una vetustà che risulta tra le più elevate non solo d’Italia, ma di tutta Europa. Come testimoniano gli ultimi documenti a disposizione della Ragioneria Generale del Comune di Roma sui Trasporti pubblici. A fronte dei 6,9 anni della Germania, 7,9 della Francia, 7,7 del Regno Unito e 8 della Spagna. E già dal 2014 la discrasia con l’Europa era molto forte (8,75 di Roma contro i 6,9 di Parigi, 5 di Londra, i 4,95 di Berlino, secondo uno studio della Fondazione Luigi Einaudi).

Un invecchiamento dei mezzi che si rispecchia sulla ripartizione per classi di emissione. Una situazione che ricalca anche la tendenza nazionale, vittima della carenza di investimenti in materia. Per un confronto con le maggiori città dello Stivale, invece, si va dai 6,3 di Milano ai 7 di Firenze fino agli 11,9 di Bari e Pisa ai 12,5 di Torino, secondo le ultime rilevazioni a disposizione in alcune città campione. Nel day after del rogo di via del Tritone, Legambiente ha poi pubblicato i dati di invecchiamento degli autobus Atac, che raccontano di mezzi con una media età più che raddoppiata rispetto al 2004. Il drammatico trend di incremento della media di età che emerge passa dai 4,9 anni nel 2004 ai 10,7 anni nel 2016. Nel 2004, pochi anni dopo il Giubileo del 2000, l’età media era di 4,9 anni, salita a 5,58 nel 2005. Nel 2006 si è abbassata a 5,24 e nel 2007 è calata ulteriormente a 5,12, poi una crescita veloce e irrefrenabile. Nel 2008 l’età media era di 5,82 anni, nel 2009 di 6,7 anni, nel 2010 di 7,7 anni, nel 2011 di 8 anni, nel 2012 di 8,73 e nel 2013 di 9,6...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI