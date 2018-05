Autobus in fiamme anche a Castel Porziano

Ancora un autobus in fiamme. Dopo l'esplosione e l'incendio di questa mattina in via del Tritone, nel centro di Roma, alle 13.30 un altro autobus, lo 06 scolastico, ha preso fuoco in via di Castel Porziano nel quartiere Infernetto.

Anche in questo caso cause accidentali hanno provocato l'incendio della vettura 6069. Non risultano feriti o intossicati ma è stato danneggiato un mezzo adibito al trasporto scolastico. "Stamattina. Castel porziano. 06 scolastico. Di questo e degli altri non vi importa?" denuncia sul profilo Facebook la sindacalista e autista Atac Micaela Quintavalle.