I passeggeri del bus tra choc e paura: "Pensavamo di morire"

Tanta paura. Hanno visto la morte in faccia i passeggeri del 63 in via del Tritone. Fortunatamente sono stati fatti scendere dall'autista pochi minuti prima dell'esplosione. Se la sono vista brutta e una giovane commessa che lavora in via del Tritone è rimasta anche ferita a un braccio. Nel racconto dei testimoni gli attimi della paura improvvisa. Come si legge nelle parole di uno dei baristi che lavorano su via del Tritone. "L'autobus ha fatto la fermata e ha fatto scendere i passeggeri - ha raccontato il barista - L'autista si è accorto che dalla parte del motore c'erano delle fiammelle e ha cercato di domarle con l'estintore in dotazione. Noi gli abbiamo dato anche il nostro poi, dopo circa 20 minuti sono arrivati i Vigili del Fuoco. E alcuni negozi sono stati anche danneggiati".