A lezione di scienza green: al via i laboratori per i bambini romani

Dieci appuntamenti per scoprire, attraverso la scienza, il valore della natura e della sostenibilità: partirà l’8 maggio, a Roma, "Dis-Equilibri", un avvincente percorso di conoscenza, attraverso laboratori e incontri con specialisti, alla scoperta dell'ambiente e della nostra società, rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni, con l'obiettivo di una vera e propria “alfabetizzazione ecologica”.

Oggi 8 maggio il primo appuntamento, dalle ore 17 alle ore 18:30, presso Biblioteca Valle Aurelia, e giovedì 10 maggio, stesso orario, presso Biblioteca Cornelia, con cadenza settimanale. Tutte le attività, proposte dall'Associazione Il Clownotto e in collaborazione con l'Associazione Humus Sapiens, sono a titolo gratuito. L'iniziativa è parte del programma di Eureka! Roma 2018 promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e in collaborazione con Siae.

LE ATTIVITA' - I laboratori sono diretti ai bambini compresi nella fascia d’età 4/8 anni e i loro genitori. Sono previsti inoltre due workshop rivolti agli insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado con approcci diversi per ogni grado di istruzione per offrire strumenti originali per l’insegnamento delle materie scientifiche e per proporre nuove metodologie per la didattica delle scienze. L’evento conclusivo sarà rivolto a tutta la cittadinanza e rappresenterà un’occasione di promozione della conoscenza collettiva con particolare attenzione al patrimonio di conoscenze tradizionali ed interculturali che saranno messe in condizione di dialogare fra loro per dare opportuno completamento alle azioni divulgative svolte nei precedenti incontri.

“Bisogna divulgare forme di conoscenza che favoriscano l’educazione a stili di vita ecosostenibili – dichiara Mario Di Vita, Responsabile dell’Ass.ne Il Clownotto - in cui la complessità diventa snodo centrale nell’approccio ecologico alle relazioni fra uomo e ambiente ed in cui le pratiche quotidiane quali la riduzione dei rifiuti, il riuso ed il riciclo rivestono un’importanza determinante.

L'ORGANIZZAZIONE - “Il Clownotto” è un’Associazione che realizza, artisticamente e logisticamente progetti, eventi e spettacoli, dedicati ai bambini e alle famiglie. Le attività sono rivolte al mondo della Scuola, alle Istituzioni, agli Enti e alle Aziende con produzioni consolidate oppure, interpretando le specifiche esigenze, mediante la proposta di progetti, eventi e percorsi educativi e originali. Per info e prenotazioni: Biblioteca di Roma Valle Aurelia, tel. 06 45460610, Biblioteca di Roma Cornelia, tel. 06 45460411. Oppure info@clownotto.it e 339 6649146.