Muore sull’Ostiense, foto all’asfalto dissestato

Potrebbe essere stato l’asfalto dissestato a causa delle radici degli alberi a provocare la morte di una giovane motociclista che percorreva la via Ostiense. Il tragico incidente mortale è avvenuto ieri mattina verso le ore 11. La vittima è una ragazza di 26 anni, che percorreva la strada accidentata in sella alla sua motocicletta, una Honda Hornet 900, che, per cause al momento ancora imprecisate, è finita contro il guard rail.

L’incidente è avvenuto sulla via Ostiense, nel tratto compreso tra la stazione di Ostia Antica e quella di Lido Nord all’altezza di Cineland di viale dei Romagnoli. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Inutile ogni tentativo di rianimare la motociclista da parte del personale medico arrivato a bordo dell’ambulanza. Nella caduta, la ragazza ha anche perso il casco, mentre la moto sarebbe poi finita al centro della carreggiata. Non sono state ancora chiarite le cause dell’incidente. Ma è chiaro che sarà valutata anche la presenza dei numerosi rigonfiamenti dell’asfalto presenti sulla strada. La polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, intervenuta sul posto per i rilievi, infatti, ha anche scattato alcune foto dell’asfalto dissestato, sollevato in più punti dalle radici degli alberi. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per il tempo necessario ai dovuti controlli e per la presenza del cadavere coperto da un telo verde. «Quel percorso è un disastro - hanno ripetuto gli automobilisti - siamo costretti a percorrere la strada a passo di lumaca se vogliano tornare a casa con le gomme intere, ma la via è particolarmente rischiosa soprattutto per chi la percorre su due ruote».