A 10 anni a "scuola" di borseggio con la maestra rom di 16 anni

Erano partite di buon mattino dalla baracca per andare a "studiare". Dovevano seguire la lezione di "borseggio" in centro storico. E l'insegnate una maestra di 16 anni, già con una lunga esperienza alle spalle. Le due bambine, di 10 e 12 anni, ieri sono state bloccate a Largo Argentina dai carabinieri mentre stavano per mettere a segno l'ennesimo colpo ai danni dei turisti. Continuano dunque i servizi antiborseggio dei militari nei luoghi con maggiore affluenza di turisti. A finire in manette, in meno di 24 ore, sono state 8 persone. Fermate anche le due bambine di 10 e 12 anni che seguivano gli insegnamenti della ragazzina più grande. In largo di Torre Argentina i carabinieri hanno arrestato la «maestra», 16enne di origini bosniache, domiciliata presso l’insediamento di via La Barbuta, in compagnia delle due "discepole", non imputabili. Avevano appena accerchiato una coppia di turisti greci e, approfittando della calca di passeggeri fermi alla fermata del tram, tra una spinta e l’altra, erano riuscite a "sfilare" il portafoglio dalla borsa di una donna della comitiva. La scena è stata notata dai carabinieri che, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccare il branco con il bottino tra le mani.

Poco più tardi, in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della fermata del bus 64 direzione San Pietro, un’altra pattuglia di militari ha pizzicato un iracheno di 37 anni e un egiziano di 34, subito dopo aver rubato un cellulare dallo zaino di un turista cinese. Sulla banchina della fermata metropolitana Termini, tre romeni, di 44, 39 e 34 anni, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso, perché sorpresi subito dopo aver rubato un portafoglio dalla borsa di una cittadina della Repubblica Ceca. Gli arrestati maggiorenni sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. La 16enne è stata accompagnata presso il centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, mentre le due minori non imputabili, sono state affidate al centro primissima accoglienza di via Annibale Maria di Francia.