Addio a Pamela tra lacrime e rabbia. La famiglia: "Vogliamo giustizia"

Questa mattina a Roma, in zona Appia, si sono svolti i funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata da una banda di nigeriani. Prima dell'inizio della cerimonia, la famiglia della giovane ha espresso il desiderio che sulla vicenda si faccia piena giustizia. "Contro la barbarie vogliamo giustizia", hanno detto i familiari. E ancora la mamma rivolgendosi idealmente alla figlia Pamela: "Ti hanno massacrata ma sei viva". Tra le corone di fiori giunte anche quella di Luca Traini. "La comunità nigeriana per ora ha fatto solo parole. Fanno in tempo a venire visto che la messa inizia alle 11". Sono state le dichiarazioni dell'avvocato Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro. Verni ha anche commentato la corona di fiori ricevuta dalla famiglia di Traini, l'uomo che aveva aperto il fuoco nel centro di Macerata contro alcuni nigeriani: "L'abbiamo accettata come abbiamo accettato le altre. Non ci sembrava il caso di fare polemiche". Poi ha concluso: "Oggi è il giorno di Pamela. Il suo corpo troverà la pace terrena. Grazie alla gente di Macerata".

Al termine delle esequie un lungo silenzio e un applauso commosso della folla hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa. La bara bianca è stata deposta nel carro funebre e contemporaneamente i presenti hanno fatto volare via, verso il cielo della Capitale, i palloncini bianchi e rosa. Ai funerali era presente la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il primo cittadino di Macerata, Romano Carancini. "E' un giorno di grande commozione e grande dolore per la città - ha detto la Raggi - Ci stringiamo in un abbraccio ideale alla mamma e al papà e cerchiamo di stare loro vicino".