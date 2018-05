Roma, spruzza spray al peperoncino, terrore alla Casa del Cinema

Proiezione interrotta e spettatori fuori dalla sala alla casa del Cinema, dove in questi giorni è in corso il "Nordic Film Fest", per un forte odore di spray al peperoncino. Sul posto sono intervenuti, verso le 17.50, i vigili del fuoco e la polizia di Stato. All’interno della sala gli agenti hanno fermato una donna, 53 anni, nel cui zaino è stata trovata una bomboletta di spray urticante. Al momento sono in corso accertamenti sulla donna. Dopo alcuni momenti concitati e l’intervento delle forze dell’ordine, la proiezione del film ’The Last King’ del regista norvegese Nils Gaup è ripresa regolarmente.