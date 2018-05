Incendio tra i palazzi in zona Cassia: fiamme altissime, ci sono feriti

Un incendio di vaste dimensioni è in corso in via San Godenzo 72, a Roma nord. Le fiamme, divampate da un’officina tra due palazzi, sono altissime. Tre feriti, che si trovavano tutti all'interno. Una persona ustionata è stata portata fuori e accompagnata al Sant’Eugenio in codice rosso, mentre altri due feriti sarebbero già al Sant’Andrea. Al momento non è stato necessario evacuare i palazzi. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia.