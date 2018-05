GionnyScandal, undici brani a caccia di "Emo"

Nuovo album per Gionny Scandal “Emo" che contiene undici brani inediti su etichetta Universal Music. Sono molto legato a questo nuovo album – spiega Gionny – è un lavoro che riflette le mie mille anime…Emo è un sentimento che ben rispecchia la mia personalità e il mio modo di essere. Indosso i super skinny jeans neri dal 2009, sono l’unico nella scena che arriva da un trascorso emo-core sia nel look che nel genere, non faccio “canzoni d’amore” faccio Emo. La mia musica è Emo e deriva da “Emotional Core”, il mio modo di vestire, il mio look, il mio modo di essere è Emo. Per riuscire a fare EMO bisogna essere in grado di far rivivere ricordi, sia tristi che felici, a chiunque ascolti questa musica. Le persone hanno bisogno di tornare ogni tanto nel mondo dei ricordi e nel passato, ritrovandosi in qualche modo. Con questo album ci riusciranno, ecco perché Emo, perché è il mio genere musicale, io sono Emo".

Le undici tracce, selezionate tra tantissimi provini tendono piuttosto al pop: da una parte ballad elettroniche come “Per sempre” o i lenti pianistici “A domani” e “Ti voglio ancora bene” con ritornelli esplosivi e autotune; dall'altra brani solari, come l'ultimo singolo “Il posto più bello” dalle ritmiche tropicali, la chitarristica “Imperfetta” e i calembour scherzosi di “W la fifa” su un beat reggaeton, nati sulla scia del successo di “Sei così bella”. Si distingue “Hip hip urrà”, ricco di influenze trap liriche e strumentali: "Mi chiedevano – continua - dove è finito quello che “rappava” cattivo, ma non posso spiegare a tutti che non lo sentivo più come qualcosa di mio. Meglio dimostrare alla mia nicchia con una traccia sola che, se voglio, lo posso fare ancora, e usando il suono che va nel 2018".

Tema del disco l’amore in tutte le sue sfaccettature, tra rimpianti, nostalgie, ma anche inni alle imperfezioni ("Disastro"). Solo passeggeri, invece, i riferimenti alla sua vicenda familiare, dall'adozione alla ricerca dei genitori biologici, toccati nell'album “Reset” e nel libro “La via di casa mia”: "Per me "Reset" è stato come un medicinale: non volevo più saperne di avvicinarmi al fuoco". Più dell'estetica o dei suoni emo, lontano dall'etichetta di rapper, Gionny Scandal celebra la sua sensibilità e le sue doti da teen idol, seguito soprattutto dalle ragazze. Dal vivo - conclude - sarò accompagnato da una band con chitarra, tastiere e batteria, avvicineremo le canzoni alle sonorità emo-core". “Emo instore tour” è partito il 4 maggio con un doppio appuntamento prima a Varese presso "Varese dischi" e poi a Milano presso il Mondadori Megastore di piazza Duomo per poi proseguire sabato 5 maggio a Torino e Genova, domenica 6 Maggio a Lucca e a Firenze, lunedì 7 Maggio a Latina e Roma, martedì 8 Maggio a Salerno e Napoli.