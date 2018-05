A lezione di Wedding e lusso a Roma con il maestro Preston Bailey

Italia, Malesia, Dubai, Londra e Messico. Per partecipare al "Masterclass" organizzato a Roma con il maestro Preston Bailey sono arrivati da tutto il mondo: in 20 hanno preso parte a una "PB Protégé" ed hanno lavorato gomito a gomito con uno dei migliori wedding designer esistenti e con il suo ineguagliabile staff.

Per tre giorni all'interno dell'hotel "Donna Camilla Savelli" a Roma gli stagisti hanno studiato come progettare allestimenti floreali spettacolari e come creare un evento di lusso trasformando, grazie ai disegni del maestro, centinaia di orchidee, rose e chilometri di nastri e perline in splendidi centrotavola, vasi e altari. "Da artista adoro creare qualcosa che tutti possano apprezzare" ha raccontato Preston Bailey, definito recentemente dalla rivista "Vogue" come uno dei migliori wedding designer del mondo per la sua capacità unica di trasformare gli spazi in lussureggianti ambienti teatrali. Nel corso della lunga carriera Bailey si è occupato di celebrità e vip come il presidente Usa Donald Trump, la cantante Liza Minnelli, la conduttrice Oprah Winfrey e l'attrice Catherine Zeta-Jones.

Le opere degli studenti sono state esposte nell'incantevole cornice della Sala Borromini nel corso del galà organizzato per celebrare la conclusione dell'evento realizzato dall'associazione culturale "I Do in Italy" guidata da Anna Marinello - impegnata nella promozione del settore wedding - e con il supporto logistico del flower design romano Daniele Gori.