Misterioso decesso di un 22enne in via di Villa Grazioli in zona Parioli-Villa Borghese. Il giovane, un ragazzo italiano che secondo prime informazioni aveva problemi di alcol e stupefacenti, è stato rinvenuto cadavere dalla madre ieri mattina nella propria camera da letto ancora con il pigiama dopo aver passato la notte con la compagna, conosciuta in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Sul petto del giovane è stata rinvenuta anche una scritta fatta con un rossetto che recita: "Mi hai lasciata sola, mi vendicherò".

Indagini in corso da parte del commissariato Salario-Parioli e della squadra mobile. Sul posto la scientifica ha eseguito i rilievi. Nulla è escluso in merito alle cause del decesso. L'autopsia, forse già oggi, chiarirà le cause della morte. Non risultano agli esami preliminari evidenti segni di violenza.