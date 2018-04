Cadavere nel sottoscala, scoperta choc a Tor Bella Monaca a Roma

Scoperta choc questa mattina a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca. Il cadavere di un uomo è stato trovato nel vano scale di una palazzina in via Arnaldo Brandizzi. Il corpo dell'uomo, vestito e senza evidenti segni di violenza, non è ancora stato identificato, in quanto privo di documenti. Sul posto i carabinieri che indagano per risalire a quanto accaduto.