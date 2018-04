Capitale blindata tra Roma-Liverpool, concertone e Papa al Divino amore

Con il doppio tavolo tecnico di oggi, il questore di Roma Guido Marino ha spiegato, nel dettaglio, il piano di sicurezza messo in campo per gli eventi del 1° e del 2 maggio.

In arrivo 5mila tifosi del Liverpool - Mercoledì è dedicato alla partita di ritorno della semi-finale di Champions League Roma-Liverpool, il cui piano di sicurezza è stato messo a punto anche grazie alla preziosa collaborazione con le istituzioni inglesi e la dirigenza della squadra ospite, entrambi presenti al tavolo tecnico. I tifosi del Liverpool, circa 5000, sono attesi nella capitale già da domani ed arriveranno in aereo, utilizzando prevalentemente lo scalo di Fiumicino ma anche Ciampino nonché aeroporti più distanti come Pisa, Perugia, Milano, Bergamo, Napoli e Firenze, ed in treno.

Per gli inglesi gli hooligan sono solo 30/40 - Già dai giorni precedenti la questura, attraverso i colleghi d’oltre manica, ha fornito alcune indicazioni che sono state veicolate dai media e dalla società sportiva Liverpool. In particolare l’invito è quello di privilegiare, per chi arriva in treno, la Stazione Termini e, rivolto a chi approfitterà per visitare la città, di socializzare nei bar e nei ristoranti di piazza Campo de' Fiori e largo Corrado Ricci, al fine di poter godere della Capitale in sicurezza e tranquillità. A tal fine è stata preparata una brochure in lingua inglese che, oltre ad essere già stata veicolata sui social della squadra ospite, verrà consegnata negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie ad ogni tifoso. Per l’arrivo allo stadio, fin dalle ore 15, sarà operativo il punto di raccolta in piazzale delle Canestre dal quale, a bordo di autobus messi a disposizione dall’ATAC, i tifosi del Liverpool verranno accompagnati all’olimpico da aliquote di forza Pubblica. Per chi arriverà allo stadio autonomamente, ai tifosi inglesi è stata riservata la direttrice nord, ovvero da piazzale Ponte Milvio, mentre i supporters di casa useranno la classica direttrice lungotevere della Vittoria, piazzale Clodio e ponte Duca d’Aosta. Le autorità inglesi hanno segnalato il possibile arrivo di 30/40 tifosi considerati a rischio: si tratta però di persone non soggette, nel loro paese, a misure restrittive legate al tifo violento in quanto la normativa britannica prevede il ritiro del passaporto ai tifosi sottoposti a Daspo.

Stop alcol nel centro storico - Per prevenire la vendita e/o l’utilizzo di biglietti falsi è stata creata una task-force costituita dagli agenti della polizia della polizia Amministrativa della questura, nonché da personale della Polizia Locale di Roma Capitale e quello della Guardia di Finanza, che, utilizzando un palmare dedicato, saranno in grado di controllare la veridicità dei biglietti in strada.Per entrambe le giornate è stata emessa un’ordinanza prefettizia che disciplina l’uso delle bevande alcoliche e riguarda, dalla mezzanotte del 1° maggio fino alle ore 07 del 3 maggio, l’area del centro storico (che coincide con l’area ZTL centro storico); la stessa ordinanza prevede l’estensione nella zona del concerto per il primo maggio e, successivamente, dalle ore 19 sempre del 1°, anche la zona dello stadio Olimpico. L’ordinanza prevede il divieto di vendita da asporto, il consumo ed il trasporto di bevande in bottiglia e contenitori in vetro. Tale divieto si estende anche ai contenitori in plastica, nell’area dell’evento sportivo, per le bevande alcoliche.

Il Concertone e il Papa al Divino Amore - Roma si prepara: bonifiche e varchi per accedere alle "aree di sicurezza" per il Concertone del primo maggio e la visita del Papa al Divino Amore. Molteplici, infatti, le iniziative istituzionali e non, organizzate per la festa dei lavoratori, tra le principali la visita di Papa Francesco al Santuario del Divino Amore, dove reciterà il Rosario, e il tradizionale concerto di Piazza San Giovanni, che prevede la partecipazione di circa 30mila persone. Dalle 13 di domani, dopo le operazioni di bonifica, l'area del concerto verrà delimitata e l'accesso sarà consentito soltanto attraverso quattro varchi: Piazza di Porta San Giovanni, altezza Santuario della Scala Santa (lato palco); via Emanuele Filiberto, altezza via Domenico Fontana; viale Carlo Felice, altezza Federico Sclopis; Archi di Porta San Giovanni-Piazzale Appio. Lo stesso modello operativo sarà applicato nell'area di sicurezza che verrà creata intorno al Santuario del Divino Amore; qui l'accesso avverrà da due varchi: il primo presso la Torre del Miracolo (per le persone munite di invito), l'altro presso l'area verde presente subito dopo il Bar del laghetto, per le persone non munite di invito che potranno accedere all'area di parcheggio sottostante l'Antico Santuario.