Tragedia della follia alle 5.46 di questa mattina a Ciampino. Dopo una violenta lite, un commercialista romano di 42 anni ha tentato di sgozzare la moglie. Poi, forse pensando di averla uccisa, si è lanciato dal balcone di casa in via Francesco Baracca 26 uccidendosi. I poliziotti del Commissariato Marino sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata al numero unico di emergenza di un uomo lanciatosi dal terzo piano della palazzina e caduto sui terrazzi sopra il garage. All'arrivo degli agenti sul posto, una donna priva di conoscenza con una profonda ferita d'arma da taglio alla gola e il volto tumefatto. Si tratta di Maria Giuliano, 36enne di Catania, operata d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata e ora in codice rosso in terapia intensiva. Morto sul colpo il marito, Alessandro Tolla. Disperato il tentativo della donna di chiedere aiuto, bussando ripetutamente ai vicini di casa e dicendo loro che il marito l'aveva presa a pugni accoltellandola poi.