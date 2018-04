In un clima di tensione già alle stelle, che caratterizza la sfida del prossimo 2 maggio all’Olimpico tra Roma e Liverpool, c’è un rischio forse poco considerato. Un’alleanza improvvisa, di comodo, tra i Reds e i tifosi della Lazio. La società di Lotito, infatti, ha invitato la squadra inglese ad allenarsi a Formello, come già fece con il Manchester City, e il pericolo che i due club possano unire forze e intenti contro la Roma, «colpevole» del vile agguato davanti all’Anfield, è più che concreto.

Così come quello di una possibile irruzione dei giallorossi nei campi avversari. «I poliziotti inglesi vengono a Roma a fare un sopralluogo e a dettare le regole al Viminale e intanto ecco la genialità di far allenare i Reds a Formello, alimentando da giorni voci su un possibile gemellaggio - commenta Andrea Cecchini, ItaliaCelere - Abbiamo certezza dell’arrivo di almeno mille ultras inglesi, e considerato che la tifoseria della Lazio in passato ha già fatto gemellaggi con tifoserie violente come quelle ceche, croate e polacche, il rischio di questa nuova alleanza è altissimo. Quando vengono questi tifosi stranieri non c’è tessera del tifoso, né daspo né altro, faranno il comodo loro e noi dovremo fare la scorta a loro...

