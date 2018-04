Roma come Torino, figlia di due padri registrata all'anagrafe

Il Comune di Roma ha effettuato per la prima volta "una trascrizione completa e spontanea, cioè senza l'intervento di un giudice", registrando una bimba nata a novembre in Canada, riconoscendone i due papà, "tali grazie alla gestazione per altri". Il legale che ha seguito il caso, Alexander Schuster, sottolinea però che "i passi avanti di Roma, così come quello del Comune di Gabicce Mare reso noto il 27 aprile, sono tutte decisioni maturate indipendentemente dall’importante svolta torinese di questi giorni". "E’ la testimonianza di una sensibilità diffusa, di un percorso di tutela dei minori e di nuove forma di famiglia che si va affermando in tutta Italia", osserva l’avvocato Schuster.