Roma-Liverpool ad alta tensione: "Arriviamo in 5mila, può scapparci il morto"

L’Inghilterra si stringe intorno a Sean Cox. E reagisce. Fin dalle ore immediatamente successive l’aggressione al tifoso irlandese del Liverpool sono arrivati commenti, messaggi e soprattutto domande. «Perché la polizia inglese non è stata pronta ad intervenire?» si chiedono in molti. Altri attaccano invece la Digos che «non avrebbe dovuto lasciar partire chi era già stato segnalato come pericoloso».

Il popolo del web punta l’indice pure contro la Roma accusando la società di Pallotta di aver emesso dei biglietti nominativi a tifosi con precedenti di risse e atti vandalici.

«Dio proteggi i nostri ragazzi che andranno a Roma», scrive su Twitter una mamma preoccupata. «Dopo ciò che è successo, non sorprendetevi se a Roma ci saranno dei morti», tuona un supporter dei Reds. «I romanisti hanno esposto uno striscione inneggiante un loro compagno autore di un omicidio. Ecco chi sono questi bastardi», attacca un altro che si firma appartenente alla Curva Kop...

