Troppe buche? Assicurazione auto più cara

Le buche di Roma fanno salire il prezzo dell'Rca auto. E più ce ne sono nel vostro quartiere, più sale la tariffa. Non ci credete? Bene, allora date uno sguardo al grafico qui sopra, in cui abbiamo riportato i prezzi delle Rca nella Capitale, quartiere per quartiere.

I dati utilizzati provengono da un' analisi compiuta da "Facile.it", il principale portale comparativo del settore delle assicurazioni, in cui emerge come risiedere in una città piuttosto che in un' altra, e, addirittura, in un quartiere o in un altro della stessa città, possa incidere in maniera significativa sul prezzo della propria Rca auto. A Roma, ad esempio, le tariffe possono variare fino quasi all'11% a seconda della zona in cui risiede l' assicurato. Persino all' interno della stessa zona il prezzo può variare da isolato a isolato, da strada a strada.

Può accadere così che chi abita nell' area di Casal Bertone possa strappare come migliore offerta disponibile una Rca a 272 euro, mentre lo stesso profilo di automobilista che vive nei dintorni di via Cortina d' Ampezzo riesca a sottoscriverne una a nemmeno 245 euro...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI