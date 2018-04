Nella centralissima piazza delle Muse ai Parioli, Roma, si è consumata una violenta aggressione ai danni di un minore, da parte di un coetaneo, spalleggiato da un gruppo di amici, che questa mattina i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato, dando esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Roma.

I fatti risalgono alla sera del 21 ottobre scorso: la vittima abita in zona mentre l'autore della violenza gratuita e i suoi amici vengono da un altro quartiere di Roma. Il motivo per attaccar lite da parte del branco è stato l'abbigliamento del coetaneo, prima prendendolo in giro e poi aggredendolo violentemente. I carabinieri della Compagnia Roma Parioli sono riusciti ad individuare l'aggressore al termine di un'indagine che ha consentito di ricostruire quanto accaduto quella sera: prima le offese per i vestiti indossati e poi il giovane arrestato che colpisce la vittima, procurandogli lesioni gravi al punto da renderne necessario il ricovero in ospedale e un intervento chirurgico per ridurre le diverse fratture riportate con una prognosi che supera i 50 giorni.

Vittima e aggressore sono entrambi minorenni: il bullo colpisce prima con un pugno sul volto il ragazzo coetaneo e poco dopo, staccatosi dal gruppo di circa quindici persone, che lo spalleggia intimando alla vittima di chiedere scusa, lo colpisce ancora sul volto con una testata e due pugni procurandogli diverse fratture al volto. Secondo i carabinieri, l'aggressore ha agito "sotto protezione" di alcuni amici che hanno accerchiato la vittima. L'arrestato è stato portato presso una comunità, come disposto dall'autorità giudiziaria.