Disagi e caos per la Metro B sospesa, scoppia il giallo sulle navette sostitutive

Ancora una giornata di passione per gli utenti del trasporto pubblico romano. Il servizio sulla Metro B è stato sospeso con forti ripercussioni sugli spostamenti dei romani. E scoppia il giallo sulle navette sostitutive. Gli utenti assicurano che sono partite in ritardo, lasciando a piedi centinaia di passeggeri: "Un'ora fa a Piramide non c'era nulla. Ti mandavano alla stazione Ostiense". Mentre sul profilo Twitter dell'Atac assicurano che c'è un "servizio bus sostitutivo nella tratta Basilica San Paolo-Castro Pretorio".