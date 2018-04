Roma-Liverpool ad alta tensione. Dopo gli scontri che hanno macchiato l'andata della semifinale di Champions League ad Anfield - con un tifoso inglese gravemente ferito e due giallorossi rinviati a giudizio - domani nella Capitale si terrà un vertice straordinario sulla sicurezza su richiesta del Liverpool FC. All'incontro parteciperanno rappresentati della Uefa, As Roma e autorità di polizia per pianificare, in termini di sicurezza, il match di ritorno in programma nella Capitale il prossimo 2 maggio.

E sono circa 5mila i tifosi ospiti attesi a Roma per la sfida di mercoledì sera. Tra questi quasi mille sarebbero ultrà e dunque considerati a rischio. In campo per garantire la sicurezza dovrebbero essere impiegati oltre mille agenti delle forze dell'ordine.

In una nota pubblicata sul sito della società inglese, si specifica che il vertice è stato richiesto per "fornire ai tifosi in viaggio verso Roma le indicazioni più complete sulla sicurezza. Il Liverpool ha cercato chiarezza su una serie di questioni relative al giorno della gara e auspica che questa riunione straordinaria fornisca le necessarie rassicurazioni e informazioni. Questo - si legge ancora nella nota pubblicata - permetterà al club di informare pienamente i sostenitori delle misure che saranno in atto. Il club ringrazia i suoi fan per il loro costante impegno su questo tema".