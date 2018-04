Etiope ubriaco minaccia romani e turisti davanti al Colosseo

Attimi di tensione ieri nel centro storico della Capitale. Ubriaco e con un coltello in mano, un etiope di 45 anni in evidente stato di agitazione, si aggirava pericolosamente fra la folla di turisti, minacciandoli e imprecando contro di loro frasi sconnesse. L’uomo è stato arrestato intorno alle 12.30, dalla pattuglia del GSSU (Gruppo sociale sicurezza urbana), intervenuta subito sul posto in via Celio Vibenna. Avvicinandosi e senza farsi sorprendere dall’extracomunitario, gli agenti hanno prima fatto allontanare i turisti e i cittadini presenti. Poi una volta liberato il campo per evitare ulteriori incidenti hanno accerchiato l’uomo cercando di bloccarlo. Ma l’etiope ha cominciato a dare immediatamente in escandescenze gettatosi contro uno degli operatori impegnati nell’arresto che, dopo una breve colluttazione, è rimasto ferito con una prognosi di cinque giorni. Il processo per direttissima - visto il grave episodio - è avvenuto questa mattina. L’uomo è stato denunciato per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.