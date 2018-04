Referendum sull'Atac rinviato in autunno

Rinvio a sorpresa del referendum sul Trasporto pubblico capitolino indetto per il 3 giugno. A comunicarlo in una nota il Campidoglio. «La scelta è maturata in considerazione dell’indizione delle elezioni amministrative nei Municipi III e VIII in programma il prossimo 10 giugno, data definita successivamente a quella del referendum. Si sottolinea che la legge impedisce lo svolgimento di differenti operazioni elettorali nello stesso giorno, quindi obbligherebbero di fatto i cittadini a recarsi alle urne per tre votazioni nel solo mese di giugno. Inoltre, lo spostamento dei referendum consultivi - conclude il Campidoglio - potrà produrre un notevole risparmio economico. La consultazione del 3 giugno avrebbe un costo di 16 milioni di euro. Tale cifra potrebbe ridursi in autunno: è allo studio la possibilità di impiegare un sistema elettronico dedicato alla votazione. Il rinvio della consultazione e la fissazione della nuova data saranno oggetto di una successiva ordinanza che la Sindaca di Roma adotterà dopo aver sentito, come da regolamento, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e i rappresentati dei comitati promotori del Referendum». Protesta in Aula Giulio Cesare dove i consiglieri hanno appreso la notizia tramite stampa.