Il III municipio ancora una volta sotto i riflettori della cronaca romana. Il cadavere di un uomo infatti, è da poco affiorato nelle acque dell’Aniene, al di sotto del Ponte delle Valli. La vittima è S.O., un rom di circa vent'anni che viveva negli insediamenti abusivi - da poco bonificati – limitrofi al fiume.

Dalle prime ipotesi sembra che l’uomo intento ad orinare nel fiume si sia sporto troppo e forse, trascinato dalla corrente, è affogato. Da giorni i familiari avevano denunciato la sua improvvisa scomparsa.

Il 13 aprile scorso, l’area dove è stato ritrovato il corpo è stata da poco ripulita dagli agenti del PICS (sicurezza pubblica emergenziale) unitamente alla Polizia locale. che, sollecitati ormai dalle molteplici denunce dei residenti avevano bonificato l’intero canalone del Parco delle Valli da tre insediamenti abusivi, composti da 25 baraccopoli.

L’intera operazione è costata l’ingente somma di 100mila euro, oltre le baracche abusive infatti, la zona era completamente occupata da rifiuti, materassi e lamiere che, in un secondo momento sono stati raccolti e portati in discarica.

“Scene assurde nel III municipio ma che di fatto non ci stupiscono. Da tempo lamentiamo della scarsa sicurezza dell’area che, nonostante sia stata da poco bonificata mostra ancora “rigurgiti” di ciò che c’era prima. Ovviamente, spiace per la morte dell’uomo, ma è evidente che non doveva stare lì. Questo è un segno che nonostante la bonifica costata oltre 100 mila euro questi nomadi stanno già ritornando.” Così in una nota l’ex consigliere municipale Manuel Bartolomeo